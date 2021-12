Pealinna lasteaiad saavad koolilaste valmistatud tunnetusrajad

Tunnetusraja näol on tegu aktiivõppe meetodiga, kus laps saab õppida tegutsedes ja kogeda avastamisrõõmu, teatas linnavalitsuse pressiesindaja neljapäeval. Õpirada on mõeldud kätega kompimiseks ja palja jalaga tunnetamiseks kas pimesi või avatud silmadega.

Läbi mängulise tegevuse tekib lapsel loomupärane uudishimu, teisalt on õpetajad teadlikult kavandanud strateegia, mis ajendab lapsi omandama uusi teadmisi ja oskusi aktiivses rollis. Raja kasutamine sõltub eesmärgist ning õpetaja ja laste fantaasiast. See sobib nii individuaalõppeks kui ka rühmatööks kõikides vanuseastmetes, arvestades lapse eripära ja eakohaste oskustega.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on projekti «Koolilt lasteaiale» Tallinnas ellu viidud juba kaheksa aastat. «Selle ajaga on õpilased lasteaialastele valmistanud mitmesuguseid arendavaid mängu-, tarbe- või õppevahendeid, sealhulgas teatri- ja matemaatikakohvrid, ETNO rahvariiete komplektid, miniaianduse vahendid, tunnetuskastid ja palju muud.»

«Kõik projektid on saanud alguse õpetajate, lasteaiajuhtide ja tööõpetuse- ning kunstiõpetajate koostöistel mõttetalgutel, kus selgitati välja lasteaia ootused ja valiti välja parim idee. Teostuse üle otsustamisel on alati silmas peetud, et töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis saaksid praktikat nii poisid kui ka tüdrukud. Tänavu osutus valituks «Tunnetusrada» ehk mänguline keskkonnaharidust ja liikumist ühendav õpitee,» rääkis abilinnapea.

Tallinna Kristiine lasteaia direktor Kaie Hein märkis, et tunnetusraja teeb eriliseks selle mitmekülgsus. «Tunnetusrada saab lõimida nii õppe- kui ka vabaaja tegevustesse, lubades lapsel seda ise loovalt kujundada. Samas on see teadlikult seotud keskkonnaalaste teadmiste andmisega, mida toetavad valdkonnapõhised teemakaardid,» selgitas Hein, kes idee autorina tunneb mänguvahendi iga detaili. «Rada, mis annab võimaluse lapse füüsise, nägemise, mõtlemise ja taju arendamiseks ning millel ei ole vanusepiire, on lapsel väga lihtne kasutada. Õpetajatele on see aga töövahend lastes huvi ja isetegemise rõõmu tekitamiseks läbi mängu. Kõigele lisaks saab iga lasteaed tunnetusraja komplekti jooksvalt täiendada, lähtudes oma väärtustest ja õppesuundadest.»