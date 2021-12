EKSPERT EETRIS ⟩ Aija Sakova «Teadmussiire ja teadlase roll ühiskonnas»

Teadmussiire on termin, mida kasutatakse haridus- ja teadusasutustes viimastel aastatel üha rohkem. Moesõnalise maiguga termin pärineb ingliskeelsest knowledge transfer väljendist, mis viitab nii teadlaste, õppejõudude kui ka üliõpilaste teadmiste rakendamisele ettevõtluses ja kogu ühiskonnas.

Teadmussiire toob endaga kaasa teadlaste üha olulisema ja nähtavama rolli kogu ühiskonnas. Oluline ei ole mitte ainult suurepärane ja tipptasemel teadus, vaid ka küsimus sellest, millist mõju ja mil viisil see avaldab ühiskonnas laiemalt. Üheks kõigile tuntud teadmussiirde näiteks on teadusnõukoja töö valitsuse nõustamises viiruskriisi ajal ja suhtlus avalikkusega. Näoga ühiskonna poole tulemine võib tähendada aga teadlase jaoks keerulisi tagajärgesid: avalik laim ja mitte uskumine.

Milline on tänapäeval teadlase roll, vastutus ja kohustus ning kuidas viia ühiskonnas läbi teadmussiiret, arutleme Tallinna Ülikool saatesarjas «Ekspert eetris» koos Aija Sakovaga . Saatejuht on Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavad ja harivaid teemasid, olgu tegu tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidikaga. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega just praegu aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.