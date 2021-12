Dubais maailmanäitusel algab Eesti haridust tutvustav nädal

Eesti hariduse erisaadiku Birgit Lao sõnul on haridusel tänavu maailmanäitusel väga suur roll, kuna seal arutatakse nii haridusvaldkonna vajadusi kui ka otsitakse võimalikke lahendusi. «Dubai EXPO-l avaneb erakordne võimalus maailma mastaabis haridusdiplomaatia ja haridusteenuste arengu kiirenemiseks. Tänavu on fookus digilahendustel, eriti sellistel, mis võimaldavad just koroonast tingitud koolikorralduses sujuvamat õpet,» selgitas Lao.