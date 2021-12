Tööandjad: osaliselt tasulisest õppest ülikoolides pole pääsu

Tööandjad tõdevad, et ülikoolide riiklik rahastamine pole aastaid tööturu- ja majandusarenguga sammu pidanud, mistõttu muutub tipptasemel kõrghariduse andmine üha keerulisemaks.

«Kui tahame tagada kvaliteetset kõrgharidust, tuleb rahastust suurendada, et kindlustada motiveeritud õppejõud ja tänapäevased õppekavad. Samu aspekte on välja toonud ka Rektorite Nõukogu,» sõnas Arto Aas.

Kõrghariduse rahastamise reform eeldab kõikidelt ühiskonna osapooltelt probleemi tajumist ja valmisolekut panustada. See tähendab ka tudengite valmisolekut oma õppekulusid osaliselt hüvitada. Loomulikult peab sellega koos käima põhjalik stipendiumide ja õppelaenude süsteem.

«Riigi konkurentsivõime väljakutseteks on lisaks tööjõu ja hariduse teemadele ka digitehnoloogia ulatuslik kasutuselevõtt ja keskkonnasäästlikkuse tähtsustumine, mis mõjutavad kõiki majandussektoreid tugevalt juba lähiaastatel. Koos digi- ja rohepöördega muutuvad tööelus vajaminevad teadmised ja oskused igal tasandil ning kõrgharidus peab sellega kaasas käima. Kõrghariduse alarahastamine on risk Eesti riigi arengule, mistõttu on lisarahastuse leidmine möödapääsmatu,» toonitas Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.