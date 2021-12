Tallinn panustab haridusvaldkonda tuleval aastal 292 miljonit eurot

Haridusasutuste investeeringuteks on ette nähtud 59,9 miljonit eurot, sealhulgas 16,3 miljonit koolidele ja 43,6 lasteaedadele, teatas Tallinna kommunikatsiooniteenistus.

Tallinna haridus- ja spordivaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linna üheks prioriteetidest on jätkuvalt haridus.

«Hariduse eelarve koos investeeringutega moodustab üle 34 protsendi kogu linna kulutustest, millele lisandub veel noorsootöö, kus tegevuskuludeks on kavandatud ligi 2,5 miljonit eurot. Tallinna koolides on käesolev õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile ning järgmisel aastal jätkame tingimuste loomist laste liikumisharjumuste edendamiseks. Samuti jätkub töö õpikeskkonna arendamiseks nii koolides ja huvikoolides kui ka lasteaedades,» ütles Belobrovtsev ja lisas, et vähem tähtis ei ole haridusasutuste sisuline töö.