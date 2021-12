Riigikogu käsitleb kõrghariduse rolli, kvaliteeti ja rahastamise aluseid

Musta sõnul on kõrghariduse rahastamise puhul tegemist ühe kriitilisema probleemiga Eesti haridussüsteemis. «Keskseks küsimuseks on see, kuidas muuta rahastamismudelit nii, et tagada piisav rahastus kvaliteetse kõrghariduse pakkumiseks, tööturu nõudlustele vastav spetsialistide koolitamine ning rahalistest võimalustest sõltumatu ligipääs kõrgharidusele,» rääkis ta.