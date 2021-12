Ministeeriumi järelevalve: paljud tugispetsialistid ei tee erialast tööd

Ohakas juhtis tähelepanu, et kui koolivälise nõustamise meeskond Rajaleidja on näinud lapsele ette tugiteenused ja selleks on olemas ka lapsevanema nõusolek, siis on kooli kohustus tagada, et laps need teenused ka saab. «Kui kool leiab, et laps neid ei vaja, ei või neid soovitusi omatahtsi muuta, vaid tuleb ettepanekutega pöörduda uuesti nõustamismeeskonna poole,» rõhutas Ohakas.