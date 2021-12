Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli teadlaste koostöös läbi viidud uuringu käigus tehti temaatiline ülevaade viimase kahe aastakümne teadustöödest, mis on analüüsinud arenenud riikide sündimust ja seda mõjutavaid tegureid. Klesmenti ettekanne käsitleb suurt hulka valdkondi, mida on sündimuse tasemega seostatud – majanduskriisidest, naiste tööhõivest ja soolisest võrdõiguslikkusest kuni väärtuste, geneetika ja poliitikameetmeteni. Uuring on valminud Pere Sihtkapitali toel. Otseülekanne algab kell 16 ja kestab kaks tundi.