Isamaa: eestikeelsele haridusele üleminek saab toimuda kiiremini

«Haridus- ja teadusministri otsus tulla välja eestikeelse hariduse tegevuskavaga on kiiduväärne. Kahjuks on plaan poolik, liiga pikaldane ega ole ka valitsuses veel läbi räägitud. Sellele annab kinnitust ka Keskerakonna poliitikute avalik vastasseis välja pakutud tegevuskavale,» märkis Isamaa.

«Üleminek ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile alates lasteaiast on Isamaa prioriteet ning sellega ei tohi enam viivitada. Lahendada tuleb olukord, kus haridussüsteem toetab ja võimendab kakskeelse inforuumi kujundamist. Ilma korraliku eestikeelse õppeta kannatab ka muukeelsete noorte haridustase ning konkurentsivõime tööturul,» märkis Isamaa eestseisus.

«Üleminek eestikeelsele haridusele laiendab eesti keele kandepinda, panustab muu kodukeelega noorte tulevikku ja Eesti majandusse. Isamaa teab, et vene õppekeelega haridusasutused on võimalik viia eesti õppekeelele üle oluliselt kiiremini kui ministri kavandatud 14 pikka aastat,» lisas Isamaa.

«Sama oluline on koolijuhtide riiklik atesteerimine. Senisest oluliselt enam rahalist ressurssi tuleb suunata õpetajate järelkasvu probleemi lahendamisse. See eeldab nii palgalisa, karjäärimudeli kui alustavate õpetaja tasu süsteemi reformi. Samuti tuleb tagada, et eesti õppekeelega koolide hariduse kvaliteet ei langeks,» märkis Isamaa.