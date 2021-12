Vaata, kes on tänavused parimad õpilasleiutajad

Konkursi hindamiskomisjoni esimees Tanel Liira rõõmustas, et noored on aastatega muutunud järjest innovaatilisemaks ja leidlikumaks ning leidis, et neist sirgub väärikas järelkasv tänastele inseneridele ja teadlaskonnale. «Tõsi, uusi asju on üha raskem leiutada, aga üha rohkem näeme uudset lähenemist protsessile - see on oskus luua uusi lahendusi, tooteid ja teenuseid, mis on töökindlamad, huvitavamad, inimsõbralikumad, ilusamad, loodustsäästvamad ja turvalisemad. Leiutamine kui loomisprotsess teeb elu paremaks. Tulevikus on meie maailm kindlasti parem, sest seda tulevikku loovad just need noored,» rääkis ta.