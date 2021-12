HTM soovitab testida eelkõige vaktsineerimata koolipere liikmeid

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on mitmeid nädalaid järjest toimunud kooliperede kiirtestimine aidanud kaasa viiruse taandumisele. «Olen jätkuvalt väga tänulik kõigile koolidele, kes kiirtestimisi on korraldanud ning selle kohta ka oma andmeid ministeeriumile edastanud – nii oleme pidevalt olnud kursis, kuidas on koolides kiirtestimine läinud,» ütles Kersna pressiesindaja teatel.

«Koolidelt saadud andmete põhjal teame, et koolides on kiirtestimisi tehtud erineva sagedusega. Pärast esimest kahte nädalat toimunud kogu koolipere testimist jätkasid paljud koolid testimist samas mahus, teised testisid edasi kaks korda nädalas ainult haigust mittepõdenud ja vaktsineerimata koolipere liikmeid. Seetõttu ongi koolides teste järel ebaühtlaselt,» rääkis ta.

Ministri sõnul on välja selgitatud koolid, kus testid on otsakorral või täiesti otsas ning edastatud info vastava piirkonna koolipidajatele, et need leiaksid võimaluse oma piirkonna koolide vahel teste ümber jagada või vajadusel uusi teste soetada. «Tänan kõiki koolipidajaid, kes on juba leidnud koos koolidega sobivad lahendused kiirtestimise korraldamiseks. Uus kogus teste jõuab koolideni lähiajal,» ütles Kersna.

Terviseameti andmete järgi on nakatumine riigis järjest vähenenud. «Novembri alguses, kui kiirtestimisega alustasime, nakatus päevas keskmiselt 1777 inimest. Praegu on see arv 465 – ligi neli korda vähem,» rääkis minister. «Ka koolikollete arv on üle riigi vähenenud. Näiteks kui novembri alguses oli Terviseameti andmetel 143 koolikollet, siis novembri lõpuks oli neid 86. Samuti on hüppeliselt vähenenud noorte nakatumine haridusasutustes – kui novembri eelviimasel nädalal nakatus 33 protsenti lastest haridusasutustes, siis viimasel novembri nädalal oli see protsent 5.»

Novembri alguses sõlmis HTM kiirtestide tarne raamlepingu Medesto Logistics OÜ-ga, kelle ülesanne on varustada kõiki Eesti üldhariduskoole ja kutsekoole kiirtestimiste läbiviimiseks vajalike testidega. Esialgse kava kohaselt pidid testid jõudma koolidesse selle nädala keskel, kuid praegu on selge, et pandeemia ning läheneva jõuluperioodi tõttu ülekoormatud rahvusvaheline lennuliiklus ei võimalda tõenäoliselt koolidel uusi teste sel nädalal saada.

«Transpordiga seoses tekkinud ettenägematu viivituse tõttu ei saa me teste nii kiiresti Eestisse tuua kui lootsime. Teeme kõik endast oleneva, et kiirtestid »võimalikult ruttu koolideni jõuaksid, selgitas Medesto Logistics OÜ juhatuse liige Vahur Lember. «Kohe, kui testid jõuavad, alustame nende viimist koolidesse. Esmajärjekorras saavad testid need koolid, kes on teada andnud, et testid on juba otsas.»

Lemberi sõnul võtab Medesto Logistics OÜ esindaja koolidega vajadusel ühendust, et täpsustada testide üleandmine.

Teste on iga kooli jaoks arvestatud selliselt, et neid kasutatakse kaks korda nädalas eelkõige vaktsineerimata ja viimase kuue kuu jooksul koroonahaigust põdemata õpilaste ja koolitöötajate testimiseks. Vajadusel ja piirkonna nakatumisnäitajatest tulenevalt võib kool koos koolipidajaga otsustada ka sagedasema testimiskorra, leides selleks ka vajalikud vahendid.