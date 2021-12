VISIOON ⟩ Tuleviku keskhariduses on ühe ukse taga rohkem õpiteid

Naaberriik Soome otsustas koolikohustuslikku iga pikendada 18. eluaastani praegusest õppeaastast, mis tähendab seda, et noored peavad põhikooli järel jätkama õppimist kas gümnaasiumis või kutsekoolis. Soome eesmärk on, et kõik noored jätkaksid õppimist ning seda põhjusel, et tänapäeva ühiskonnas on üha raskem saada hakkama teise astme hariduseta ning alla 18-aastane ei ole piisavalt ettevalmistatud tööelus edukaks läbilöömiseks.

Kohustusliku ea pikendamine väärib arutelu

Eestis, mis peaks president Alar Karise väljaöeldu põhjal pürgima haritumaks rahvaks, lõpeb koolikohustuslik iga 16-aastaselt. Soome eeskuju järgimisel ollakse riigi tasandil esialgu veel ettevaatlik, kuid idee ise ei ole haridus- ja teadusministeeriumis täiesti võõras. Hiljutisel Noored Kooli hariduskonverentsil möönis haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld, et keskhariduse muutmine kõigile kohustuslikuks võiks olla teema, mida avalikkuses arutada. «See on mõttekoht, sest põhikooli lõpetav noor ei ole veel küps ja on liiga mõjutatav ning kindlasti peab sellega tegelema, et haridustee katkestamine ei tuleks liiga kergelt põhjusel, et noor peab ennast vähemväärtuslikuks ja arvab, et haridus ei ole tema jaoks,» põhjendas Põld.

Kui vaadata üldarve, siis ei ole Eesti haridusnäitajad iseenesest halvad. Üle poole täiskasvanutest on keskharidusega, mis on OECD riikide näitajate seas keskmisest näitajast parem tulemus. Kuid medalil on ka teine külg: põhikooli lõpetamise järel asub küll suur osa õpilastest (mullu 97,2 protsenti) õppima kas gümnaasiumis või kutsekoolis, kuid enne lõpetamist jätab liiga suur osa neist kooli pooleli. Igal aastal läheb kutsekoolidest või gümnaasiumitest enne lõpetamist kaduma ligikaudu paartuhat noort inimest: võrdluseks eelmisel aastal lõpetas põhikooli 12 368 õpilast.

«Eesti on nii väike riik, et peame märkama ja südant valutama iga noore pärast, kes on oma haridusteel hätta sattunud ja selle katkestanud,» tõdes haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin, kes siirdus riigi hariduspoliitikat mudima Viljandi riigigümnaasiumi juhi kohalt. Ta leidis, et olukorra muutmiseks on vaja vaadata sügavalt sisse, mis ühes või teises haridusastmes toimub. «Kas omandatav pädevuste palett on see, mis kõlab kokku nüüdisaegse ühiskonna vajadustega,» märkis Matsin ja täpsustas, et just üldised pädevused, nagu näiteks enesemääratlus-, õpi- ja sotsiaalsed oskused on need, mis peaks aitama kiirelt muutuvas ühiskonnas toime tulla.

Keskharidus vajab suuremat muutust