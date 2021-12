Aasta kooli juht Egle Rumberg: kõik on võimalik, kui sellesse piisavalt uskuda

Sel novembrikuu päeval, kui Uulu Põhikool sai kätte aasta kooli tiitli, hüppas ja kilkas noor koolidirektor Egle Rumberg sama südamest kui õpilased. Mõni nädal hiljem on suur eufooria vaibunud, kuid rõõm ning uhkus oma kooli üle kestab. «Alguses lapsed ikka küsisid, kas see on tõesti tõsi - et meie kool sai teiste Eesti koolide seas aasta kooliks,» meenutab Egle Rumberg naerusui.

Et kolmel varasemal aastal pälvisid tiitli suured linnakoolid, võis võit väiksele Uulu Põhikoolile tulla tõesti üllatusena. Koolijuhi sõnul elas neile kaasa terve küla ja kaugemgi kant.

«Kindlasti on aga aasta kooli konkursil laiem tähtsus - see aitab muuta kooli kuvandit positiivsemaks. Kool ei peaks tänapäeval olema koht, mida õpilane kardab ja mille lõpetamist ei jõua ära oodata. Kool peab õpilaste jaoks olema turvaline paik, mis annab teadmisi ja õpetab õppimist väärtustama,» leiab direktor.

Väikese kooli suured võimalused

Väike külakool näeb välja hubane ja samal ajal kaasaegne. Koolil on ilusad ja lapsesõbralikud ruumid, hästi sisustatud aineklassid, korralik staadion ning isegi tenniseväljak. Õpilased saavad käia rahvatantsu, kokanduse või robootika huviringis. Selliste tingimustega ei saa hoobelda sugugi mitte kõik väikesed koolid.

Mis on Uulu Põhikooli saladus? «Meil on väga konkreetne ja selge arengukava, mis koosneb neljast peamisest põhiteemast ning oleme ilmselt üsna selgelt oma vajadusi ja arengusuundi kommunikeerida suutnud. Uulu Põhikool on kasvav kool ning täna on selge, et igasugune investeering on põhjendatud, nii on seni leidnud ka kooli pidaja ja meid usaldanud,» selgitab Egle Rumberg.

Sellel veendumusel on alust. Nooruke koolijuht, kes neli aastat tagasi direktoriks saades oli vaid 27-aastane võib praegu uhkusega kinnitada, et tema ametiajal on löödud rekord - praegu on kooli hingekirjas 202 õpilast, mis on läbi ajaloo kõrgeim arv. «Uulu põhikool on kõige enam mulle õpetanud, et kõik on võimalik, kui sellesse piisavalt uskuda,» kinnitab koolidirektor Egle.

Koroona kiuste üksmeelsed

Positiivne hoiak, mis Eglet hetkekski maha ei jäta, on abiks olnud ka kogu selle keerulise perioodi, mil üksteisele hakati hoopiski soovima: «Püsige negatiivsed!». Koroonaviiruse lained pillutavad ka koolisüsteemi ning koolijuhtidel on oma kooli kursil hoidmisel oluline roll.

«Ma arvan, et meid on väga palju toetanud ühtsustunne. Näiteks esimesel koroona-kevadel küsisin sageli kooliperelt tagasisidet, et hoida tunnetust, kuidas neil läheb. Ja meile üllatuseks kasvas positiivse tagasiside andmine iga korraga. Lapsed, vanemad ja töötajad väljendasid oma igatsust kontaktõppe järele, tänasid mõistliku suhtumise ja toetamise eest ning soovisid jaksu ja vastupidamist. Saadud tagasisidet jagasime alati kõigi oma inimestega,» jutustab koolijuht.