Lennuakadeemia avab jaanuaris uue ingliskeelse piloodiõppe kava

Õppekava muudab akadeemia sõnul Euroopas ainulaadseks selle kaks täiesti erinevat sihtgruppi. Üheks sihtgrupiks on piloodid, kes töötavad või on töötanud lennundussektoris, kuid kel puudub kõrgharidus, mis võimaldaks karjääriredelil järgmist sammu teha. Neile sobib õppekava üheaastane versioon, mille fookuses on lennunduse ärilise külje tundma õppimine, teatas Eesti Lennuakadeemia.