Õpilased asuvad küberkaitsevõistluses päästma jõule küberkatastroofist

TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse teaduri Birgy Lorenzi sõnul aitab KüberPuuringu lõppvoor kaasa tuleviku talentide avastamisele. «Igal aastal on koolidel võimalus leida uued katsetajad ning seda võimalust kasutatakse ohtralt. Osalejate protsent on aastaga tõusnud 30 protsenti, kuigi COVID-19 vari on endiselt meie kohal. Samuti on olnud keeruline viia läbi lastega testimisi. Samas on tore märkida, et üks kolmandik võistkondadest koosnevad ainult tüdrukutest,» rääkis Lorenz.