Lõuna-Eesti kuus maakonda said juurde 22 rahvatantsujuhti

Täienduskursuse eesmärk oli koolitada Lõuna-Eesti piirkonnale heade kutsealaste oskustega tantsuspetsialiste, kes on pädevad juhendama kohalikke tantsurühmi. Suurem osa tundidest toimus Lõuna-Eesti maakondades, kuid õpingute ajal jõuti ka pealinna.

«Vajadus kursuse järgi oli väga suur ning osalejatele meeldis, et kursuslausa koju kätte toodi," ütles Grauberg-Longhurst. Tema sõnul said osalejad uusi teadmisi nii Lõuna-Eestis tegutsevatelt tublidelt õppejõududelt, üle-eestiliselt tunnustatud mentoritelt kui oma kursusekaaslastelt. «Tantsurahvas on üks väga kokkuhoidev rahvas ning sellegi kursuse puhul oli tunda, kuidas üksteist toetati, aidati ning julgeti ka eksida;" sõnas Grauberg-Longhurst. .