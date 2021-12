200 oma ala eksperti ootab koolide kutseid

Spetsialistid leiti oktoobris valminud Tagasi Kooli uue platviormi kaudu, mis tõi kiiresti suure hulga huvilisi, kes on valmis külalistunde andma. Tagasi Kooli kommunikatsioonispetsialisti Marja Leiski sõnul on külalisõpetaja oma ala tegija, kes saab näidata seoseid õppimise ja tulevikuvõimaluste vahel. «Klassi ette tulevad eksperdid, kes on noortele eeskujuks ja sütitab neid ise oma elu kujundama – ette- ja osavõtlik olema. Oma ala asjatundjate lood elust enesest mõjuvad inspireerivalt ja väärtuslikult, millega on võimalik samastuda, et leida motivatsiooni koolipingis edasi pürgida,» ütles Leisk, lisades, et külalistunnid on hea viis karjääripädevusi edendada ja näidata, millistel eluaaladel läheb õppeainet tulevikus vaja.