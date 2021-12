Ülikoolide rektorid sõlmisid leppe lubadusega jagada kliimamuutusega võitlemiseks vajalikke teadmisi

Enlighti kestlikkusleppes on kolm põhipunkti. Millest esimene rõhutab hariduse tähtsust. Selleks soovitakse võimestada õppijaid tegelema oluliste ühiskondlike muutustega ning edendada õiglast elukvaliteeti ja kestlikkust. Leppes öeldakse, et tulevikumuutuste elluviijatena vajavad üliõpilased rohkem võimalusi omandada kliimamuutustega võitlemiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja uuendusvõimekust. Enlight soovib lõimida kestlikkusteemasid veelgi laiemalt kõigi õppeastmete ja erialade õppesse ning juurutada kestlikku mõtteviisi kõigis meie ülikoolides.

Teiseks tuuakse leppes välja, et samal ajal kui üliõpilastele luuakse rohkem võimalusi osaleda õpirändes ja töötajatele pakutakse järjest enam väljavaateid teha koostööd kolleegidega teistest riikidest, otsitakse Enlightis struktuurseid viise, kuidas ühitada rahvusvahelistumine ja kestlikkus ning vähendada CO2-heidet. Kolmandana lubavad Enlighti ülikoolid kasutada võrgustiku mitmekesisust, et leida üksteise tegevust analüüsides parimad lähenemisviisid ja võrdlusalused ning parendada seeläbi oma tegevuspõhimõtteid. «Eesmärk on seada üksteisele kui partneritele uued standardid, et tõhustada kliimamuutuste vastu võitlemise strateegiaid,» seisab leppes.