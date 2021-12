Liina Kersna selgitab riigikogus kiirtestide hankeid

Fraktsiooni liikme Üllar Saaremäe sõnul on kooliõpilaste testimine olnud õige samm, mis on aidanud ennetada viiruse levikut, kuid see ei vabasta ministeeriumit vastutusest läbipaistmatu ja halvasti juhitud kiirtestide hangete eest. «Riigihangete eesmärk on tagada maksumaksja vahendite säästlik ja efektiivne kasutamine. haridus- ja teadusminister on nende põhimõtete vastu olulisel määral eksinud,» ütles Saaremäe pressiesindaja teatel.

Saaremäe lisas, et kui esimese testide hanke puhul valis ministeerium välja ühe ettevõtte ja maksis testide eest selgelt üle turuhinna, siis ka teise hanke puhul on probleeme. «Minister ütles pärast esimest hanget, et nendest testidest jagub detsembri lõpuni. Meile teadaolevalt eeldas haridus- ja teadusministeerium teise hanke läbi viimise puhul, et uusi tarneid peab hakkama tegema juba novembri kolmandal nädalal. Seega on üleval küsimus, kas minister eksitas teadlikult Riigikogu liikmeid ja avalikkust,» rääkis Saaremäe, kelle sõnul on oluline mõista, kas suutmatus korraldada kiirtestide hanget aegsasti ja läbipaistvalt on tingitud sotsiaalministeeriumi või haridus- ja teadusministteriumi ebakompetentsusest.