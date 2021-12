Gümnasistid saavad distantsõppel omandada raketiteadust

Edumus School pakub gümnaasiumiõpilastele distantsõppes uuenduslikke ja praktilisi valikainete kursuseid, mida annavad õpetajate asemel sellel alal tegutsevad professionaalid.

Haridusalgatuse Edumus asutaja Maria Rahamägi sõnul vastavad kõik Edumus Schooli kursused gümnaasiumi riiklikule õppekavale ning koolid saavad neid valikainetena arvestada. Ta täpsustas, et lõplik otsus võib küll sõltuda kooli õppekavast – näiteks kui õpilane on valinud multimeedia suunaga mooduli, aga tahab Edumus Schoolis õppida hoopis rakendusbioloogiat, siis ei pruugi saada enam seda ainet selle õpilase õppekavva mahutada.

«Küll aga on mitmed koolid kinnitanud, et juhul, kui soovitud aine oma kooliga enne kooskõlastada, siis kool mitte ainult ei arvesta kursust valikainena, vaid on valmis ka osalustasu õpilase eest katma,» selgitas Rahamägi.

Grupid on mõistliku suurusega

Valikus on üle kümne aine nagu arhitektuur, rakendusbioloogia, reklaam sotsiaalmeedias, mängude disain, rahatarkus ja rahvusvaheline projektijuhtimine.

Rahamägi sõnul on kavas hoida kursuste grupid võimalikult väikestena, kuni 25 õpilast grupi kohta. «Juhul, kui sajad noored peaks huvi tundma näiteks majandusõpetuse vastu, siis on meil kümneid ettevõtjaid ja finantseksperte, kes hea meelega kursust läbi viivad,» kinnitas ta.

Kursused on välja töötanud oma ala eksperdid nagu arhitektuuri huvihariduse edendaja Arhitektuurikool, turunduse idufirma Promoty, õpilasfirma programm Junior Achievement ja programmeerimiskool Edukoht.

«Rahaasjadega hakkama saamiseks on oluline rääkida juba koolis rohkem investeerimisest, laenudest ja eelarvest. Finantskirjaoskuse e-valikainet on läbinud juba 1500 noort ning tänu koostööle Edumusega jõuavad hädavajalikud teadmised veel rohkemate noorteni,» lausus rahatarkuse kursuse autor Mart Vainu.

Edumuse investori, Püha Johannese kooli füüsikaõpetaja Oleg Shvaikovsky sõnul on Edumusel unikaalne potentsiaal rikastada tänapäevast kooli praktikute kogemustega ja seeläbi olla koolidele heaks partneriks. «Elukogenud professionaalid erinevatest valdkondadest koostöös professionaalsete õpetajatega avavad õpilaste jaoks maailma teise nurga alt,» lisas Shvaikovsky.

Ettevalmistamisel liit- ja virtuaalreaalsust pakkuvad tunnid

Suur osa rahatarkuse ja efektiivse õppimise kursusest on korraldatud iseseisvalt või grupitööna, küll aga toimub enamiku kursuste puhul Rahamägi selgitusel töö siiski e-kontakttundides. Seda näiteks kultuurideülese suhtluse või rahvusvahelise projektijuhtimise ainetes.

Selleks, et distantsõppe tunnid oleksid põnevad ja kaasahaaravad, on Edumus õpetajate koolitamisel keskendunud distantsõppe meetoditele. «Kindlasti on tundides arvestatav osa aruteludel, sest loenguformaat distantsõppes hästi ei tööta,» märkis Rahamägi.

Kooli käivitumisel alustatakse tuntud platvormidest, kuid samal ajal teeb kool ettevalmistusi selleks, et illustreerida õpetatavat sisu paremini ka liit- või virtuaalreaalsuse keskkonnas.

Kooli valikutest rääkides tõi Rahamägi esile raketiteaduse kursuse, kus on eriti oluline roll digitaalsetel lahendustel. Ta lisas, et õppevara loova Praktikaliga on kavas avada ka praktilise füüsika kursus, kus iga õpilane saaks luua endale isikliku eksperimentide komplekti, millega kõik katsed omal käel läbi teha.

Keeleõppe on koolil kavas siduda hoopis mõne aine õpetamisega. «Gümnaasiumiastmes võib näiteks inglise keele grammatika muutuda igavaks, aga selle asemel võib hoopis Edumus Schoolis õppida valikainena ringmajanduse teemasid ja seda just inglise, mitte eesti keeles,» selgitas Rahamägi.