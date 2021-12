Kirjandusmuuseum loodab oma televisiooniga jõuda lähemale kooliperele

Kirmus-TV on loodud, et senisest veelgi laiem publik saaks osa Eesti Kirjandusmuuseumis loodud teadmusest ja seda teadmust vahendavatest rahvusvahelistest ja siseriiklikest konverentsidest ja muudest avalikest üritustest. Teaduse populariseerimisel on eriti oluline jõuda õpetajate, kooliõpilaste ja üliõpilasteni ning Eesti Kirjandusmuuseumi seniste videoloengute ja virtuaalnäituste kasutatavus gümnaasiumides ja kõrgkoolides lubab arvata, et Kirmus-TV ülekanded ja salvestused leiavad samuti huvitatud vaatajaid.