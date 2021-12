Mondo noortekonkurss: kliima ja rände teemadel võib kasvõi räppida või kududa

«Arvan, et muusika ja kunst on universaalsed keeled, mida mõistavad peaaegu kõik. Võib-olla isegi need, kes alguses võikaid tõsiasju eitasid,» ütles Tallinna inglise kolledži õpilane Alexandra Voit, kelle räpilugu «Tulekahju tagahoovis» oli eelmise konkursi üks võidutöödest. «Ma käsitlen hirmutavat teemat naljakama nurga alt. Minu originaalne laul ja animatsioon muudavad probleemi arusaadavamaks ja ei peleta kedagi eemale,» rääkis Voit ja julgustas noori konkursi globaalsetel teemadel kaasa rääkima.