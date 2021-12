Üle poolesaja teadusringi ootab lapsi külla

Kokku avab oma uksed üle 60 teadusringi üle Eesti, sealhulgas väga paljud e-huviringid, ning valikus on mitmeid erinevaid tegevusi nagu robootika, programmeerimine, päikesesüsteemi uurimine, strateegilised seiklusmängud, meisterdamine, füüsika ja keemia katsete tegemine, mustkunst, loomade ja loodusmatkad ning palju muud. Ringidesse on vajalik eelregistreerimine, kuid osalemine neis on tasuta ning nooremad teadushuvilised on ringidesse oodatud koos vanematega.

Eesti teadushuvihariduse liidu esimehe Heilo Altini sõnul on väga o luline juba noorest east anda valik huvialadele, mis mõjutavad kogu ülejäänud elu. «Teadus ja just teadushuviharidus pole noorte seas just kõige populaarsem ning kergesti mõistetav kui tantsimine või jalgpall, kuid teadused annavad lastele väga vajalikud tulevikuoskused. Avades teadusringid üle Eesti üheks päevaks, toome sellega LTT valdkonnale ja selle olulisuse veelgi paremini nähtavale ning laseme teaduse häälel rääkida. «Mõtle kui teadlane!» päev annab võimaluse igapäeva rutiinist väljumiseks ning perega midagi põnevat ja arendavat koos teha. Eriti hea meel on selle üle, et valikus on sel aastal rekordarv teadusringe – peaaegu kuuskümmend,» avas Altin päeva sisu.