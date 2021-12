HARIDUSKONVERENTS ⟩ Milline haridus aitab lastel tulevikus hakkama saada

Tallinna ülikooli hariduspsühholoog Grete Arro räägib, kuidas õpetada lapsi õppima ning pingutama, ja mida saaksid kodu ja kool teha, et lapsed oleksid tulevikuks valmis.

Ettevõtja Martin Villig jagab Kood/Jõhvi kogemust ning räägib kooli ja «päriselu» sidemest. Siim Viidu ettekande sisuks on lapsevanema vaade tulevikku. Rasmus Kits, kes on Emili kooli programmeerimisõppe arendusjuht, progemise, robootika ja raalmõtlemise guru, viib läbi töötoa, kus aitab mõista, mis on raalmõtlemine. Veel saab kuulata VePa programmi eestvedaja Anita Baumbachi ettekannet kiitmisest ning kuulata haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Merlin Linde mõtteid õppekavaarendusest.