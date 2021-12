Cybernetica ja TalTech asuvad koostöös uurima tuleviku digiallkirju

Eesti e-riigi eduloo üheks keskseks komponendiks on tugev digitaalne identiteet ning võimalus digitaalselt allkirjastada ja tehinguid kinnitada. Seetõttu investeering teadustöösse, mis aitaks kriitilise tähtsusega teenuseid teha tulevikukindlaks, on oluline. Teadustöö aitab arendada uusi tehnoloogiaid, mis on sarnased näiteks Smart-ID teenuses kasutusel olevale Cybernetica loodud SplitKey lahendusele. Samuti on töö osaks digiallkirjade vastupidavus kvantarvutitele tulevikus.

Cybernetica teadusdirektor Dan Bogdanov ütles, et kuigi praegune digiallkiri on krüptograafiliselt tugev, siis tasub tulevikku vaadata ning valmistuda näiteks kvantarvutitega kaasa tulevate muutuste tarbeks tulevikus. «Kvantarvutid täna veel ei ohusta seda krüptograafiat, mida kasutatakse Eesti digitaalse identiteedi tarbeks. Siiski Cyberneticas on meie põhimõte alati olnud arendada tulevikku vaatavaid tehnoloogiad ning peame võimalike homsete probleemidega tegelema juba täna. Krüptograafilised võtmed on iga süsteemi turvalisuse eelduseks ja SplitKey stiilis võtmete kaitse krüptograafiliste lahendustega on kiiresti arenev valdkond,» selgitas Bogdanov.