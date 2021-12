Tänavune aasta tehnikaüliõpilane on Karolina Kudelina

«Karolina Kudelina on olnud tõeliselt tähelepanuväärne tudeng alates bakalaureuseõppesse astumisest 2015. aastal ja on nüüdseks juba üle aasta õppinud doktoriõppes. Selle lühikese aja jooksul on avaldanud 20 teadusartiklit, millega ta on juba täitnud mitmekordselt doktoriõppe lõpetamiseks ettenähtud mahu. Selle kõrvalt on ta teinud tänuväärset tööd rohepöördeks vajaliku inseneride järelkasvu tagamiseks Noore Inseneri Programmis töötubade koolitajana, koolilastele suunatud töötubade läbiviijana, esinenud televisioonis ja raadios,» põhjendas valikut auhinna üle andnud Eesti Inseneride Liidu president, volitatud soojusenergeetikainsener ja volitatud energiatõhususe spetsialist Leo Rummel.

Karolina Kudelina on 2015. aastal lõpetanud Narva-Jõesuu keskkooli kuldmedaliga ja astunud Tallinna Tehnikaülikooli, kus ta on 2018. aastal lõpetanud elektroenergeetika bakalaureuseõppe, 2020. aastal energiamuundus- ja juhtimissüsteemide magistriõppe ja alates 2020. aastast õpib elektroenergeetika ja mehhatroonika doktoriõppes. Alates 2020. aastast on ta töötanud elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudis alguses insenerina ja alates 2020. aastast doktorant-nooremteadurina.

Oma magistritöös uuris ta rohepöördega tihedalt seotud robotites, elektriautodes ja elektritõukeratastes kasutatavate harjavabade alalisvoolumasinate rikete tuvastamise ja vähendamise võimalusi ning oma doktoritöös on ta oma uurimisvaldkonda veelgi laiendanud elektrituulikute, asjade interneti ja pilvearvutustega.

Aasta tehnikaüliõpilast valib EIL 2007. aastast.