Liina Kersna: õpetajaid tuleb toetada kogu nende karjääri vältel

«Võrreldes teiste OECD riikidega on meie õpetajate autonoomsus oma töö korraldamisel väga kõrge. Eesti õpetajal on suur valikuvabadus aga ka vastutus õppetöö korraldamisel ja õppekava arendamisel ning rakendamisel,» rääkis minister Kersna. «See aga ei tähenda, et peaksime oma õpetajad selle vastutusega üksi jätma. Peame järjepidevalt neile nende töös tuge pakkuma.»