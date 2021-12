Viis Tallinna tehnikaülikooli inseneritudengit pälvisid energiettevõttelt stipendiumi

Stipendiumite eesmärk on tunnustada inseneride järelkasvu panustamist energeetikavaldkonna arendusse. Utilitase kontserni juht Priit Koit rõhutas vajadust kaasata noori insenere energeetikaväljakutsete lahendamisse. «Ilma soojuse ja kütteta meie kliimas hakkama ei saa, samas on hädavajalik energia tarbimist vähendada ning energiatootmist ja edastust muuta kliimaneutraalseks. Uute tehnoloogiate ja inseneride abiga on võimalik saavutada kogu ahela säästlikkust. Hindame väga ja tunnustame pealehakkajatest noori insenere. Vajame nende panust keskkonnasõbraliku energiavarustuse tagamisel kogu elanikkonnale,“ ütles Koit.