Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu silmis on 80 uurimisprojekti rahastamist väärt

Hindamisnõukogu esimees Anu Noorma avaldas heameelt, et riigieelarvest eraldatakse teadusuuringuteks järjest suurenev summa. «On rõõm tõdeda, et teadust väärtustakse üha enam – sel aastal saame välja anda uuteks grantideks 10,6 miljonit eurot. Seega on ETAg-i kaudu riigieelarvest rahastatud uurimistoetuste aastane kogumaht tõusnud 52,3 miljoni euroni, millega saame oluliselt vähendada ka pikemat aega mureks olnud rahastamise tsüklilisust,» märkis Noorma. Ta lisas, e teist samapalju saavad teadusasutused ka baasfinantseerimisena, mis võimaldab neil tagada paremaid tingimusi teadustööks oma töötajatele. Uurimistoetusi jagus sel aastal lisaks suurtele teadusülikoolidele ka väiksematele, Eesti kultuuri jaoks olulistele teadusasutustele.

Noorma ütles, et kuigi lisandunud raha üle on hea meel, on siiski ka murekohti. «Üks nendest on teadusliku järelkasvu kindlustamine. Näiteks põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas isegi ei esitatud ühtki taotlust järeldoktori toetusele. Seega peame hoolt kandma selle eest, et noortel jätkuks teaduslikku ambitsiooni ja neil oleks ka juurdepääs rahastusele.»