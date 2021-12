PILK AJALUKKU ⟩ Kehalise kasvatuse eelkäija turnimistund hoidis lapsi üleannetustest eemal

1875. aastal ilmunud artiklites tõi Kurrik turnimise juures välja neli olulist omadust, millest esimene oli füüsiline tervist. «Terve keha on vaese mehe kapital, seda teab igaüks, kes haigena voodis olnud,» kirjutas Kurrik ja lisas, et seda, mis on inimese kasvamise ajal tegemata jäänud «ei paranda pärast soolapuhujad ja terveksvihtujad, ei hõbevalge, ega muu rohi». Kurrik oli veendunud, et parim ravim on turnimine, kuna «see parandab vereringet ja tugevdab hingamist, rikastab keha vajaliku hapnikuga ning aitab üleliigse ja halva kehast välja».

Neljandana nimetas Kurrik vaimu tugevdamist. «Koolielule on turnimine hea tugi. See õpetab distsipliini ja sõna kuulamist, see teeb julgeks ja rõõmsaks. Ülennatusi teevad lapsed vaid sellepärast, et nende rõõm tahab välja tulla ja kui seda ei juhatata, siis otsib see meel kõveraid teid. Turnimise tunnis saab aga see meel koolmeistri juhatusel õigesti kasutatud,» uskus Kurrik