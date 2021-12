Tallinn tahab maksta koolialguse toetust ka põhikooli, gümnaasiumi- ja kutsehariduse õpilastele

«Tallinn on siiani maksnud ranitsatoetust ainult kooliteed alustavatele lastele, kuid kooliaasta algus tähendab peredele täiendavat koormust ka vanemate õpilaste puhul ja eriti juhul, kui peres on mitu kooliealist last. Lasteaiaealiste perede jaoks on Tallinnal arvestatav toetusmeede – alates pere teisest lapsest kehtib lasteaiatasust vabastus. Kooliealiste laste toetamisega teeme järgmise loogilise sammu perede vajaduste arvestamisel,» põhjendas linnapea Mihhail Kõlvart uut toetust.