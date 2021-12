Testimise edulugu: nakatunud laste arv on suurelt langenud

Kallase sõnul on see juhtunud tänu sellele, et koolides toimub massiline testimine ning varakult saab nakatunud inimesed isolatsiooni saata.

Kallas lisas, et kõigist nakatunutest kümme protsenti on tulnud laste õppeasutustest. «Kuid see arv väheneb. Ühtlasi on positiivne, et üldhariduskoolide töötajatest 87 protsenti on vaktsineeritud ja 40 protsenti on saanud ka tõhustusdoosi,» ütles Kallas.

Koolikolded vähenevad

Eestis oli 28. novembri seisuga koolides 86 koroonaviiruse kollet, mida on 28 võrra vähem kui nädal varem. Kolletes on nakatunud 982 õpilast, keda on nädal varasemaga võrreldes 476 inimese võrra vähem. Viimasel kümnel päeval on koolikolletesse lisandunud 179 uut nakatunut, kelle hulgas on nii lapsi kui ka täiskasvanuid, ja neid on 76 võrra rohkem kui nädal varem.

Täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul läbipõdenud on esmaspäeva seisuga 58 protsenti 12-aastastest ja vanematest üldhariduskoolide õpilastest ning 87 protsenti töötajatest.

Tõhustusdoosiga on vaktsineeritud 40 protsenti üldhariduskoolide töötajatest.

Koole, kus vähemalt 70 protsenti 12-aastastest ja vanematest õpilastest on täielikult vaktsineeritud või haiguse viimase 180 päeva jooksul läbi põdenud, on 15 protsenti ehk 472 koolist 71-s, mida on seitsme võrra rohkem kui eelmisel nädalal.