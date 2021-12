11 koolijuhti lähevad uuest aastast tippettevõtetesse praktikale

Seekordsete praktikantide seas on nii üldhariduskoolide kui ka erivajadustega laste koolide juhte, lisaks Eesti suurima kutsehariduskeskuse direktor. Ettevõtete ringi lisandub Coop Pank.

Kolm aastat tagasi käivitatud arenguprogrammi eesmärk on edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. Koolijuhid saavad esmalt olla kümme nädalat mõnes kaasaegse juhtimiskultuuriga organisatsioonis täiskohaga praktikal, seejärel naaseb osaleja oma kodukooli, kus asub kogutud teadmisi ja ideid rakendama. Programm kestab kokku üheksa kuud.

Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik on üks 11 koolijuhist, kes astub uuel aastal oma tavapärasest rollist välja, et uusi kogemusi omandada. «Varasemalt praktikaprogrammis osalenud kolleegide tagasiside on olnud väga inspireeriv, tahtsin ka ennast proovile panna,» rääkis Kuustik, kes on juhtinud Westholmi gümnaasiumit alates 2013. aastast, olles varem töötanud samas koolis bioloogiaõpetajana. «Näen unikaalset võimalust vahetada kogemusi teise tippjuhiga hoopis teisest valdkonnast. Õppida teise organisatsiooni kogemustest ja näha, kas seal on kasutusel lahendusi, mis võiksid anda hoogu kvaliteedihüppeks koolis.»

Uuel hooajal liitub praktikakohti pakkuvate ettevõtete ringiga Coop Pank. Panga tegevjuht Margus Rink, kes pärjati sellel aastal ka Eesti parima juhi tiitliga, astub ise mentori rolli. «Juhi ülesanne on alati viia see ettevõtmine, mida ta juhib, punktist A punkti B. Usun, et see kehtib ühtemoodi nii panga kui kooli puhul,» ütles Margus Rink. «Kuna mulle läheb Eesti hariduse käekäik väga korda, siis panustan oma aega just siia ja loodan, et sellest koostööst saab uue kiirenduse nii ühe kooli kui Coop Panga areng.»

Tallinna koolijuhid on programmis osalenud selle esimesest aastast alates. «Tallinna linna hariduselu jaoks on praktikaprogrammis osalemine väga oluline seetõttu, et osalevad direktorid saavad lisaks programmi pakutavale rohkem teadmisi ka ettevõtjate ootustest koolidele ja luua suhteid tuleviku koostöö jaoks. Senine kogemus on näidanud, et haridusjuhtide jaoks mõjub harjumuspärasest keskkonnast välja astumine inspireerivalt,» sõnas Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. «Meie ootus on, et koolijuhid jagavad oma head kogemust ka teistele ametikaaslastele ning on valmis panustama Tallinna hariduselu arengusse ka laiemalt.»

Varasemal kahel hooajal programmis osalenud koolijuhid on tegelenud näiteks kooli strateegia uuendamisega kogukonda kaasates, arendanud personalijuhtimist ja tegelenud digivõimaluste laiema kasutuselevõtuga koolides.

Kolmandas lennus osalevad Tallinna koolijuhid Rando Kuustik Jakob Westholmi Gümnaasiumist, Henrik Salum Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Imbi Viisma Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Sirli Väinsar Tallinna Tondi koolist, Andrei Kante Lasnamäe Gümnaasiumist ja Lasnamäe Vene Gümnaasiumist; Tartu koolijuhid Alina Braziulene Tartu Aleksander Puškini koolist, Ruth Ahven Tartu Veeriku koolist, Raini Jõks Tartu Kutsehariduskeskusest; Viimsi valla koolijuht Jekaterina Tšerepannikova Püünsi koolist ning riigikoolide juhid Kairi Kolk Kammeri koolist ja Erle Kuusik Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukoolist. Praktikat pakuvad Coop Pank, LHV, Pipedrive, SEB, Swedbank, Telia, Töötukassa, Veriff ja Wise.

Haridusjuhtide praktikaprogrammi käivitasid 2019. aastal Heateo Haridusfond ja Tallinna haridusamet koostöös Fontesega. Kahe hooaja jooksul on programmis osalenud kokku 17 koolijuhti, praktikavõimalusi on pakkunud 11 edumeelset organisatsiooni. Tallinnast alustanud programm laienes teisel aastal üle-eestiliseks, kui lisandusid Tartu linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas olevad koolid, kolmanda hooajaga on liitunud ka Viimsi vald. 2021. aastal oli praktikaprogramm üks kolmest aasta haridusteo nominendist ning pälvis Tallinna linna aasta haridusteo auhinna.