Härma: koroonanakatumine on kõrgem noorte ja laste hulgas

«Haigestumine on kõrgem noorte ja laste seas ning ka koolides on kasvanud kollete arv,» nentis Härma.

Tema sõnul on noorte ja laste nakatumine seostatav huvihariduse ringidega ning kodus nakatumistega.

«Laste regulaarne antigeeni testimine on oluline ja ka vanemad peaksid tähelepanu pöörama laste sümptomitele. Kui sümptomid ilmnevad, tuleb kohe koju jääda ja teha uus test,» selgitas Härma.

Härma lisas, et kuigi Covid-19 nakatumine on Eestis langustrendis, siis Euroopa jaoks on Eesti jätkuvalt kõrge nakatumisriskiga riik. «Euroopa jaoks oleme kõrge riskiga, aga meie oma maatriksi järgi oleme keskmises tasemes,» tõdes ta.

«Haiglaravis on trend see, et umbes 100 patsiendi võrra nädalas koormus langeb ning jõuludeks peaksime olema juba kergemas olukorras,» märkis Härma.

Härma kinnitusel on vähenenud teadmata nakatumiste hulk ning ka avalikus ruumis on nakatumised vähenenud. «See annab tunnistust, et kasutusele võetud meetmed toimivad,» arvas ta.

Omikrontüve lisasid WHO ja ECDC eelmisel nädalal muret tekitavate tüvede nimekirja. «LAVis tuvastatud juhtumite põhjal selgus, et uus tüvi levib kiiremini kui deltatüvi. Kahe nädala jooksul saame uue info, kuid pole põhjust kahelda, et vaktsiinid aitavad ka uue tüve vastu,» ütles Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et Covid-19 olukord on liikumas õiges suunas ja seda trendi tuleb hoida.