Tallinn otsib reaalkooli juurdeehitusele parimat ruumilahendust

«Reaalkoolil on väärikas ajalugu ja tugevad traditsioonid. Seetõttu on arhitektide ülesanne keerukas: arvestada tuleb nii asjaoluga, et ajalooline Reaalkooli hoone on arhitektuurimälestis, mis peab jääma ka pärast juurdeehituse valmimist ruumiliseks dominandiks, kuid ka varjatud ruumiliste väärtustega. Kinnistut läbivad maa-alused bastioni müürid, mis tuleb säilitada, kuid miks mitte ka eksponeerida,» ütles Tallinna haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Ta lisas, et linn eeldab uuelt koolihoonelt tänapäevast ja inspireerivat õpikeskkonda, mis toetab noorte kujunemist iseseisvateks mõtlejateks, kes kannavad edasi Eesti teadust, majandust ja kultuuri. Konkursitingimuste järgi peab loodav ruumiprogramm olema kompleksne, hõlmates nii reaalhariduse kompetentsikeskust, kaasaegset õpikeskkonda algklassidele, ruume kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kui ka väliruumi õuesõppe- ja vaba aja tegevusteks.