Telest tuttavad ametikooli õppijad tulid ettevõtlusoskuste võistlusel kolmandaks

Võistlus korraldati Kuressaare ametikoolis 18.-19. oktoobril. Kuna võistluse teisest päevast valmis telesaade Noor Meister, avaldati tulemused ametlikult saate eetrissemineku järel.

Epp Sadrak õpib teisel kursusel raamatupidaja ning Viivian Laes ja väikeettevõtja eriala. Mõlemaid erialasid saab õppida tsükliõppes töö- ja pereelu kõrvalt.

«Põnev kogemus oli. Meie tugevus oli see, et meeskonnatöö sujus, mis oli ka üllatav, sest me polnud varem kohtunud. Huvitav oli näha väga erinevaid lähenemisi ülesannetele. Saime palju positiivseid emotsioone ja isegi lavanärv kadus pika päeva lõpuks ära,» märkis Sadrak. «Me mõlemad nõustusime, et kolmas koht on parem kui teine. Sest kui saad teise koha, siis mõtled, et oleks ju võinud juba esimene olla. Ehk siis oma tulemusega jäime ka rahule.»

Viivian Laes kinnitas, et jäi väga rahule. «Alguses ei oleks uskunud üldse, et me nii kaugele jõuaks, kuna me ei teadnud üksteist üldse enne seda. Väga meeldejääv kogemus. Inimesed ümberringi olid väga toredad ja positiivsed. Tugevuseks oli kindlasti see, et õpime mõlemad ärilist valdkonda, aga nõrkuseks see, et kuna võistlusel osalemine tuli nii ootamatult, ei jõudnud me üldse hästi valmistuda selleks. Soovitan ka teistel järgmistel aastatel julgelt osaleda, sest kogemus on seda väärt.»

Ametikooli võistkond sai ka parima meeskonnatöö auhinna. Võistlejaid juhendas Marve Koppel.

«Noor Meister nime all toimuvad riiklikud kutsemeistrivõistlused igal aastal ning nende võitjad saavad sageli võimaluse kas siis EuroSkills või WorldSkills suurvõistlustel osalemiseks. Seetõttu järgivad meie riiklikud võistlused ka suures osas nende võistluste formaate,» rääkis ametikooli poolne võistluse peakorraldaja Jane Mägi. Septembris osales ta Eesti ettevõtlusoskuste võistluse kohtunikuna üle-euroopalisel suurvõistlusel EuroSkills. «Ettevõtlusoskuste võistlus on eriline selle poolest, et õpitav eriala ei ole määrav, ettevõtlusoskused on ühendatavad pea iga valdkonnaga, kuid samas on ettevõtlusega seotud teadmisi-oskusi samuti vaja süsteemselt ja järjekindlalt omandada,» märkis Mägi.

Kuressaare ametikoolist osales ka teine võistkond, kuhu kuulusid kaks noorem tarkvaraarendaja kutsekeskharidusõppe õpilast. See võistkond jäi napilt viiendana finaalist ja telesaatest välja.

Finaal korraldati võistluse teisel päeval kooli aulasse selleks puhuks üles seatud telestuudios. Võistlus algas sisuliselt otsast peale, nelja tiimiga.

Neljast kaks paremat ärimudeli koostajat said päeva teises pooles üllatusülesande luua oma tootele või teenusele lühikesed reklaamklipid sotsiaalmeediaplatvormile TikTok. Üllatusülesannet juhendas Artjom Savitski. Kuigi teleformaat näeb välja üksnes võitja väljakuulutamise, oli kohtunike ülesanne järjestada kõik võistkonnad etteantud hindamissüsteemi alusel.