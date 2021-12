Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursil võidutsesid Taltechi tudengid

«Rõõm oli tõdeda, et Riigi Kinnisvara stipendiumikonkursil osales niivõrd palju tudengeid, kelle tööde üldine tase oli väga kõrge. Üliõpilaste tööd olid mitmekesised ning paljud neist puudutasid hetkel aktuaalseid teemasid: keskkonna- ja energiasääst, üleujutuste ja nende mõjude vähendamine, hoonete turvalisus ning kodukontori tõttu tühjaks jäävad suured büroopinnad,» sõnas Riigi Kinnisvara innovatsiooni projektijuht ja stipendiumikonkursi žürii liige Silver Ader. «Loodame, et Riigi Kinnisvara stipendiumi abil viivad üliõpilased esitatud diplomitööd edukalt lõpuni ning nii mõnelgi neist avaneb tulevikus võimalus praktiseerida oma teadmisi Riigi Kinnisvara projektides,» lisas Ader.

«Meil on väga hea meel, et viiest Riigi Kinnisvara stipendiumist neli said Tehnikaülikooli tudengid,» sõnas Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illing. «Riigi Kinnisvara on pikaajaline ja oluline Eesti talentide toetaja ning oma sellise tulevikku vaatava tegevusega eeskujuks ettevõtetele, kes ei ole veel leidnud üles võimalust toetada tudengeid Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu,» lisas Illing, kes kureerib ülikoolis ka annetuste ja stipendiumite valdkonda.