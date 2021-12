Mustamäe saab üle 7,3 miljoni maksva uue huvikooli

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis pressiteates, et lisaks lasteaedadele on linn võtnud fookusesse ka huvikoolide õpikeskkonna parendamise. «Huvikoolid ei ole üksnes haridusasutused, vaid ka omamoodi kogukonnakeskused, kus käivad koos nii lapsed kui täiskasvanud. On väga oluline pakkuda kogukonna ootustele vastavat õpikeskkonda ja tingimusi vaba aja veetmiseks,» rääkis Belobrovtsev.

«Mitmed plaanid on linnal juba ellu viidud – nelja aasta eest valmis Tondiraba huvikool, sel sügisel kolis uude majja Kopli huvikool, lõppemas on Tallinna muusikakooli hoone renoveerimine ja käimas ettevalmistused huvikeskuse Kullo uue maja rajamiseks. Nüüd algab Mustamäe huvikooli ehitus ning on hea meel tõdeda, et uue maja valmimisega saab kool oma tegevusteks kordades paremad võimalused kui seni,» ütles Belobrovtsev.

Mustamäe huvikool alustas tööd 1984. aastal. Kui algusaastatel käis huvikoolis kakssada last, siis nüüdseks on õpilaste arv tõusnud tuhandeni. Koolis tegutseb 90 huviringi, mida juhendab 50 õpetajat. Praegusesse majja – endise lasteaia tüüphoonesse aadressil E. Vilde tee 54 – kolis kool aastal 1987.

«Vana hoone piirdekonstruktsioonid, sisearhitektuur ja -viimistlus ning tehnosüsteemid on nüüdseks valdavalt amortiseerunud. Hoone ei ole ka energiatõhus ning sisekliima ei vasta nõuetele. Samuti ei rahulda endise lasteaia ruumiprogramm huvikooli vajadusi, näiteks puuduvad lastel pesemisvõimalused peale aktiivseid tegevusi,» selgitas abilinnapea Andrei Novikov ja lisas, et selle maja renoveerimine ei oleks enam otstarbekas.

"Uue maja projekteerimisel on algusest peale arvestatud huvikooli eripäraga ning usun, et edaspidi on nii õpilastel kui ka personalil olemas kõik, mida tänapäevased õpitingimused eeldavad," ütles Novikov.

Mustamäe huvikooli maja väärtuspõhisel projekteerimishankel tunnistati parimaks projekt nimega «Üllatus», mille autoriks on ühispakkuja Acto Consult OÜ ja GECC LP OÜ, arhitekt on Kuu OÜ. Projektiekspertiisi teostas Infragate Eesti AS. Omanikujärelevalvet teeb P.P.