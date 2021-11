President Karis Kuusalu õpilastele: nüüdsete kriiside lahendamine on meie kõigi ühine vastutus

««Siia maani ja mitte kaugemale» lubab tekst Valkla kivil. Vabadussõja ajal oli paljudel julgust ja tarkust hakata vastu suurele vastasele, kelle vägi näis määramatult võimas ja tundmatu. Siin peatus rinne ja võit pöördus meie poole,» rääkis Karis, lisades et nüüd on meil uued rinded.

Riigipea sõnul puudutab hübriidkriis Valgevene-Poola ja Valgevene-Leedu piiril ka Eestit, sest surve all on meie liitlased ning seal on Euroopa Liidu ja NATO välispiir. President Karise sõnul tuleb ühelt poolt kaitsta inimesi, keda Lukašenka režiim kasutab piiril relvana ja teisalt sundida Lukašenka taganema. «Need ülesanded saab lahendada vaid Euroopa Liidu üksmeelses tegutsemises,» rõhutas president.