Tallinn otsib tunnustust väärivaid noorsootöötegijaid ja -tegusid

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on noorsootöö valdkonnas tegutsevate inimeste ja silmapaistvate tegude tunnustamise traditsioon oluline, kuna noored on need, kes loovad meie tulevikku. «Kutsume üles kõiki Tallinnas elavaid ja tegutsevaid inimesi märkama ja esile tõstma neid, kes töötavad koos noortega ja noorte heaks. Olulisel kohal on ka tegusad noored, kelle panus on Tallinna linna arengus hindamatu. Kuid nii nagu on oluline tunnustada inimesi enda kõrval, on oluline esile tõsta ka iseenda head tööd. Niisiis kutsume üles inimesi, kes tunnevad, et nende teod või saavutused on olnud noorsootöö valdkonnas märkimisväärsed, julgelt esitama ka iseenda kanditatuuri,» sõnas abilinnapea.