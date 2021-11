HÜVASTI KEKATUND ⟩ Kehalise kasvatuse asemele tuleva liikumisõpetuse ainekava saab viimast lihvi

Pille Liblik, haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik. FOTO: Erakogu

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna nõuniku Pille Libliku sõnul tähendab see seda, et koolid saavad järgmisel õppeaastal õpetada kehalist kasvatust uue, liikumisõpetusest lähtuva käsituse põhimõtetest lähtuvalt. «Kuna muudatused ainekavades eeldavad ka kooli õppekavade uuendamist, vajalike õppematerjalide olemasolu ning mõnel juhul ka õpetajate ümberõpet, siis kõigilt koolidelt eeldame täielikult uutele ainekavadele üleminekut septembriks 2023,» selgitas Liblik.

Uue ainekava testimine tõotab häid tulemusi

Uut liikumisõpetuse ainekava katsetati tunamullu viies koolis. Libliku sõnul oli katsetamise eesmärk luua eeldused selleks, et koolid saaksid õppekava uuendada ning oskaksid vajadusel abi küsida. Samuti oli vaja teada, millist tuge vajavad õpetajad uue ainekava elluviimiseks. Libliku kinnitusel olid testimise tulemused igati head. Need näitasid, et uue ainekava eesmärgid olid arusaadavad ja saavutatavad ning õpitulemused mõistetavad. Samuti selgus, et õpilased said õpetajalt vastuse küsimusele, miks on tunnis vaja teha just ühte või teist liikumisharjutust või -tegevust ja kuidas konkreetne liikumisoskus neile kasuks tuleb. Liblik tõi välja, et eriti meeldis testimisel osalenud koolidele see, et uus ainekava ei eelista konkreetseid spordialasid, vaid soosib õpilaste kehalist aktiivsust ning suunab neid erinevatesse trennidesse ka väljaspool kooli. Kiideti ka seda, et õpetajal on rohkem võimalusi ja ühtlasi kohustus toetada seda, et õpilased õpiksid end ise analüüsima. Liblik lisas, et positiivset tagasisidet sai ka ainekava uuendus, mis võimaldab kasutada ära paikkonna võimalusi, näiteks on teretulnud kooli koostöö kohalike spordiklubidega ja tundi selliste liikumis- ja sporditegevuste toomine, mis on noorte seas vabal ajal populaarsed.

Mitu kooli on teinud uuendustega juba algust

Kuigi ainekavad ei ole veel heaks kiidetud ega jõustunud, on juba praegu mitu kooli nimetanud aine ümber liikumisõpetuseks. Libliku selgitusel on selle taga koolide õigus kasutada õppeaine nimetustes ka teisi nimetusi kui need, mis on kirjas riiklikus õppekavas. Ta lisas, et kui süveneda uue ainenime kasutusele võtnud koolide liikumisõpetuse sisusse, siis ei ole nime muutmine pelgalt formaalsus. Samuti on uue nime võtnud omaks need koolid, mille kehalise kasvatuse õpetajad on olnud ainekava muudatuste juures ning on uuendatud aine sisu ja õppimise põhimõtted hästi omaks võtnud.