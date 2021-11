TEE HEAD ⟩ Annetustalgutel saab toetada kuraditosinat haridusalgatust

Programm Kiusamisvaba kool (KiVa) teavitab talgute lehel, et iga kümme eurot aitab jõuda kiusuennetusprogrammil ühe uue lapseni. KiVa programm soovib koguda annetajate abiga 30 000 eurot, millest teisipäeva ennelõunaks oli 473 annetuse toel koos ligi pool. KiVa programmi rakendab praegu üle 100 Eesti kooli, mis on 22 protsenti üldhariduskoolidest. Programmi loojad tahavad jõuda kõikidesse koolidesse.

Eesti Talendikeskus loodab koguda annetustest 4000 eurot, mille eest on plaanis korraldada Eesti esimene talendipäev lasteaedades. Päeva lasteprogramm sünnib Viljandi Taibukate Teaduskooliga, kus väikeste lastega tegelevad õpilased koos täiskasvanud mentoriga. Samal ajal saavad lapsevanemad ja õpetajad teadmisi andekusest ning nõuandeid selle toetamiseks.

Algatus Noored Kooli sihib 5000 eurot ebavõrdsuse vähendamiseks koolides. Eestis on koole, kus 98 protsenti lastest omandab keskhariduse ja samas on ka koole, kus rohkem kui pooled lapsed jäävad põhiharidusega, märgitakse talgute kodulehel. Noored Kooli aitab ennetada haridustee katkestamist sellega, et toob haridusse motiveeritud inimesed teistest eluvaldkondadest.

YFU Eesti palub toetada piiratud võimalustega noorte vahetusõpilaseks minekut ja on seadnud eesmärgi koguda 10 000 eurot. Annetuste abil on kavas anda välja stipendium piiratud rahaliste vahenditega õpilastele, et vahetusaasta ning sellega kaasnev enesearengu võimalus ei sõltuks ainult noore majanduslikest võimalustest.

Veel kutsutakse üles toetama nende laste haridusteed, kelle vanem on langenud või viga saanud Eesti kaitseväe teenistuses. Eesmärk on saada annetustest 10 000 eurot. Samuti loodab annetajate lahkusele MTÜ Vaikuseminitud, kes palub toetada laste ja õpetajate vaimset heaolu koolides ja lasteaedades Vaikuseminutite programmi abil ning loodab koguda annetustena 5500 eurot.

Haridusvaldkonnas otsivad veel toetust skaudid, alustavat õpetajat toetav kool, noorte ettevõtluse hoogustamine, asendusõpetajate programm, tagasi kooli programm, õpilaste väitlusselts ja MTÜ Peaasjad vaimse tervise esmaabi oskuste haridustöötajateni viimiseks.

Swedbank võimendab annetusi kuni 40 000 euroga

Talgutele annab hoogu juurde Swedbank, mis tähendab, et mida rohkem inimesed talgupäeval läbi annetamiskeskonna "Ma armastan aidata" annetavad, seda suurem on ka Swedbanki panus. 10 000 euro täitumisel lisab pank 10 000 eurot, 20 000 puhul 20 000 ja nii kuni 40 000 euroni välja. Swedbanki panus jaguneb organisatsioonide vahel proportsionaalselt vastavalt neile tehtud annetustele.

«Annetamine on justkui investeering mõne südamelähedase valukoha leevendamiseks ühiskonnas – panus paremasse homsesse. Mõistagi kutsume üles annetama regulaarselt, aga täna on veel lisamotivatsioon seda teha. Loodan, et Swedbanki võimendus tänastele annetustele aitab juurde tuua uusi annetajaid ja aktiveerida olemasolevaid,» rääkis Swedbanki toetustegevuste juht ja «Ma armastan aidata» eestvedaja Merje Klopets.