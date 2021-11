Nõva kool täitis lõpuks haridusministeeriumi nõuded

«Tuli dokument ära, mille võib nii kokku võtta küll,» kinnitas Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Lääne Elule esmaspäeval. «Suuremalt jaolt on ettekirjutused täidetud. Jäänud on ainult järelseire.»

Randmaa sõnul jääb kooliaasta lõpuni haridus- ja teadusministeeriumi seire alla sisehindamine. «Õppekava on ringi tehtud, eks nad hoiavad kooliaasta lõpuni täitmisel silma peal,» ütles Randmaa.

Tegevusloast ilmajäämine või sunniraha kooli enam ei ähvarda. «Kindlasti mitte,» ütles Randmaa.

Haridus- ja teadusministeerium kontrollis Nõva kooli üksipulgi 2020. aasta mais. Toona avastasid ministeeriumi ametnikud koolis suure hulga tõsiseid eksimusi. Kvalifikatsioonile vastas alla 40 protsendi õpetajaid, kooli õppekava ei olnud kooskõlas riiklikuga ja ka ülejäänud dokumendid olid täiesti korrast ära. Ainekavad olid kinnitamata, õpetajate töölepingud ei vastanud nõuetele, mitut ainet ei õpetatud ettenähtud mahus, koolis polnud sotsiaalpedagoogi, logopeedi ega psühholoogi.

Sel õppeaastal vastab Nõva koolis kvalifikatsioonile üle 80 protsendi õpetajaid. «Kui tööd alustasin, siis oli mul laual 32 ministeeriumi ettekirjutust, mis oli vaja täita. Päris hullumeelne aeg on olnud,» tunnistas Nõva kooli direktor Kädly Künnap.

Künnap juhib Nõva kooli sellest kooliaastast. «Praeguseks on jäänud viis ettekirjutust, nii et võib öelda, et järelevalve on lõpusirgel,» ütles Künnap.

Kõik viis ettekirjutust käivad Nõva kooli sisehindamise kohta - see on kord, mille järgi kool ise ennast mõõdab. Künnap ütles, et koostab uue sisehindamise korra ja kooliaasta lõpus annab ministeeriumile sisehindamise tulemustest aru. Varem oli sisehindamise kord koolis küll olemas, aga seda ei järgitud.

Haridus- ja teadusministeerium andis koolile pärast järelevalvet aastal 2020 aega puudused kõrvaldada, kuid pidi tähtaega mitu korda pikendama, sest nõuded olid ikka täitmata. Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Mikk Lõhmuse sõnul läks puuduste kõrvaldamine lihtsamaks, kui üheksaklassilisest põhikoolist sai sellest sügisest kuueklassiline algkool.

«Valdav osa ettekirjutusi puudutas just 7.-9. klassi,» ütles Lõhmus. «Ja ei saa salata - direktor on ka tublisti tööd teinud.»