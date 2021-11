Kuressaare ametikoolis algas talvine vastuvõtt

Pagari eriala õppeaeg on üks aasta. Õpitakse valmistama liht- ja valikpagaritooteid. Valikmoodulites on muuhulgas rahvaste küpsetised, toidufotograafia ja eriala toetav arvutiõpetus.

Interaktiivse graafika kujundaja eriala on suunatud liikumispuudega inimestele. Eesmärk on anda neile tööturul nõutud erialaoskused, millega on võimalik kodukontoris tööd teha. Õppeaeg on 2,5 aastat. Õpe viiakse läbi töökohapõhises õppevormis.