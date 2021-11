Riigipea läheb Kuusalu keskkooli välitundi õpilaste küsimustele vastama

Välitund on üles ehitatud vestlus-intervjuuna, mille aluseks on Kuusalu kooliperelt kogutud küsimused riigipeale, mida vahendavad õpilasomavalitsuse juht Mariella Soom ja abiturient Joosep Mürk.

Üks korraldajatest, õpetaja Mari Paenurm selgitas, et oma küsimustes ei ole noored lähtunud sellest, kui palju on presidendil Eestis võimu, vaid teadmisest, et president on esimene mees riigis ja tema käes on parim info otsuste tegemiseks. Paenurme sõnul tunnevad õpilased huvi, mida president arvab – kas pöördelistel ajaloolistel hetkedel oleks saanud teha midagi paremini, kust võiks minna kodanike kohustuste ja vabaduste piir, mismoodi lahendada päevajalisi probleeme nii lokaalsel kui globaalsel tasandil ning küsitakse lõpuks sedagi – kas rumalus võib lammutada riigi?