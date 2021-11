ELi haridusministrid arutavad põimõppe edendamise võimalusi

Kersna jaoks on kohtumine hea võimalus kohtuda silmast-silma oma kolleegidega, et jagada ka pandeemiast tulenevaid kogemusi. «Just pandeemia on toonud Euroopa tasandil fookusesse põimõppe, kus osa õppest toimub kontakt- ja osa distantsõppena,» ütles minister Kersna. «See on toonud kaasa vajaduse toetada haridusasutusi nii koolis kui ka väljaspool kooli toimuva õppetöö ning erinevate digitaalsete ja mittedigitaalsete õppevahendite kombineerimisel.»