EKSPERT EETRIS ⟩ Kristel Rannaääre «Kui turvaline on koolis LGBT+ õpilasel?»

Terasem silm on ehk linnaruumis või sotsiaalmeedias märganud kampaaniat, kuidas 68% LGBT+ õpilastest kogevad koolis enda soolise eneseväljenduse tõttu vaimset vägivalda. Lisaks vaimse vägivalla kogemisele selgus Eesti LGBT Ühingu korraldatud uuringust, et 19% LGBT+ koolinoortest on kogenud enda soolise ja seksuaalse eneseväljenduse tõttu füüsilist vägivalda.