Lastekaitse liidu fond toetab 26 noore ande arendamist

Seekordses stipendiaatide rivis on üle poole sportlased: tervelt 16, kes vajasid toetust sportimisel või tantsimisel. Muusikalist tegevust toetati viiel ja kunstilist kahel korral. Keeleõppe, teaduse ja muu õppetööga hõivatud noori oli stipendiaatide seas kokku kolm.

Fondilt jaatava vastuse saanud noori toetatakse kokku 10 065 euroga ning stipendiumid lähevad üheksasse maakonda: üksteist stipendiumi läks Ida-Virumaale, neli Tartumaale, kahekaupa jagus stipendiume Viljandimaale, Pärnumaale, Järvamaale ja Harjumaale ning Valgamaa, Saaremaa ja Põlvamaa said igaüks ühe stipendiumi.

«Hoolimata epideemia piirangutest jätkavad lapsed võimaluste piires osalemist erinevates muusika-, spordi-, näite- ja muudes huviringides. Hämmastav, kui lai on laste tegevusskaala kõrvuti heade tulemustega õppetöös! Rõõm on toetada nii sihikindlaid noori oma huvialaga jätkamisel,» tunnustas lastekaitse liidu president Ene Tomberg. Ühtlasi tänas ta head koostööpartnerit, ACE Logistics Estoniat, kes on juba aastaid noorte tegemisi ja ettevõtmisi toetanud.

«Lugedes laste kirju, saab aru, kui siiralt soovitakse valitud huvialaga edasi liikuda. Rõõm oli tõdeda, et paljud tänavustest stipendiaatidest on oma edasise tee ja kutsumuse juba leidnud. Soov valitud alal järjest paremaks saada on ehe ning rahaline stipendium aitab kindlasti laste unistuste täitumisele kaasa,» ütles ettevõtte ACE Logistics Estonia kvaliteedi- ja personalijuht Inge Parring. Ta selgitas, et paljudele stipendiaatidele on toetusest suur abi treeningute aastamaksu tasumisel. Samuti aitab toetus lastel huviringi kohale jõuda, sest kõik lapsed ei ela keskustes. Stipendiumi kasutatakse ka treeningvahenditeks ning väliskonkurssidel osalemiseks. «Nii mõnedki stipendiaadid on paljulapselistest peredest, kus toetus on alati teretulnud,» lisas Parring.

Käesoleval aastal palus lastekaitse liit taotlejatel esitada lisaks tavapärasele e-ankeedile ka sisuankeedi, mille alusel toimus kandidaatide hindamine. Kandidaatidel paluti põhjendada taotluse esitamist, samuti vastata küsimustele, miks nad on valinud just selle huviala ning mida on see neile andnud.

Kuivõrd sel aastal on lastekaitse liidu fondi fookuses huviharidus ja noorte vaimse tervise toetamine, uuriti kandidaatidelt ka noorte enda arvamust, miks on nende arvates huviharidus oluline.