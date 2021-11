Ants Noot asub lisaks Eesti Gaasile juhtima ka maaülikooli nõukogu

Noodile tegi ettepaneku kandideerida nõukogu esimeheks professor Marika Mänd. Nõukogu ees kõneldes kinnitas Noot, et olles ise maaülikooli vilistlane, hindab ta saadud haridust kõrgelt: «On palju neid maaülikooli lõpetanuid, kes on täna Eestit arendamas.»

Nõukogu roll on Noodi sõnul aidata ülikooli arenguga seotud tegevussuundade planeerimisel. «Rektoril on hea meeskond, selle võrra on nõukogu töö lihtsam,» kommenteeris ta.

Väljakutseid leidub Noodi sõnul ülikoolis alati ning üks suuremaid neist on juba praegu olla globaalsete muutuste taustal eestkõneleja ja aitaja rohepöörde elluviimisel. «Et tulla edulooga välja, peavad kõik pooled panustama. Rohepöörde kontekstis on maaülikool õige koht, see tähendab koostöös ettevõtjate ja teadlastega väljakutsed vastu võtta,» sõnas ta.

Noot lisas, et ka ettevõtjad ise on panustamas teaduskoostöösse ja rakendusuuringutesse. Olles tegev EASi nõukogus, näeb Noot muutusi selleski organisatsioonis. Valitsuse ootused on kõrged ja seotud rohepöördega ja mitmed rahastuskomponendid on lisandumas rohepöörde elluviimiseks, ka innovatsioon ja digipööre. «Tuleb leida võimalused, et ülikoolid saaksid nendest rahastusmeetmetest osa,» leidis ta, lisades, et sidusust ja eestvedamist ülikoolide poolelt võiks olla veelgi enam.

Ants Noot lõpetas 1987. aastal Tallinna 43. keskkooli ning 1993. aastal tolleaegse Eesti Põllumajandusülikooli majandusteaduskonnas ettevõtluse ja ökonoomika eriala. 2007. aastal pälvis ta Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Vastavalt 2019. aasta 1. septembrist kehtima hakanud Eesti Maaülikooli seadusele muutus ülikooli juhtimine 2020. aasta alguses kahetasandiliseks. Nõukogu on maaülikooli kõrgeim juhtimisorgan, kes otsustab ülikooli strateegiliste küsimuste üle ning vastutab kestliku arengu eest. Näiteks jäävad nõukogu käsitleda olulised majandus- ja finantsalased ning varaga seotud otsused.

Seitsmeliikmelisse nõukokku valib kolm liiget ülikooli senat, ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia ning kolm liiget nimetab valdkonna eest vastutav minister.