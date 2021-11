Saue riigigümnaasiumi kunstikonkursi võitis taies «Kas sa koera oskad teha!»“

Võidutöö autorid Oliver Soomets ja Argo Männik on Eesti Kunstiakadeemias hariduse saanud arhitekt ja metallikunstnik. Autorite sõnul on nad kunagised EKA tudengipõlve toakaaslased, kes on aastate jooksul nii tandemina kui ka eraldi loonud õige mitmeid avaliku ruumi taieseid. Mõtted lendavad universumis ringi ja koos on neid ilmselt kergem kinni püüda. Kunst on näha kunsti asjades, kus seda nagu pealtnäha pole. Kas loodav skulptuur on nüüd lind või loom? Autoreid paelub mõte avatud vaadetega õpetajatest, kes oskavad leida teemades huvitavaid tahke hallidelt äärealadelt ja näha asju hoopis sellisest küljest, mis pole konventsionaalsetes teadmistes kinni.